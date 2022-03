Austria-Coach Schmid Corona-positiv, Derby-Teilnahme wackelt

Ausgerechnet am 111. Geburtstag der Wiener Austria hat der Fußball-Bundesligist wenig Erfreuliches zu vermelden. Cheftrainer Manfred Schmid wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 51-Jährige könnte damit das Derby gegen Rapid am kommenden Sonntag (17.00 Uhr) in Hütteldorf verpassen. An der Seitenlinie kann Schmid nur stehen, wenn er sich rechtzeitig freitesten kann.