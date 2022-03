Personalsituation am Linzer KUK auf „Viertel nach Zwölf“

Die Personalsituation am Kepler Universitätsklinikum (KUK) stehe nicht auf „fünf nach Zwölf sondern Viertel nach Zwölf“. Erfahrene Kräfte würden kündigen, die Omikron-Welle erfasse auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die Luft ist endgültig draußen“, bestätigte der Betriebsratsvorsitzende Helmut Freudenthaler einen Bericht in den „OÖN“ am Dienstag. Die Entscheidungen der Politik würden viel zu lange dauern, sagte auch sein Stellvertreter Branko Novakovic im „ORF Radio OÖ“.