Länder bei Corona-Quarantäne-Regeln uneins

Die Länder haben sich, was die künftige Gestaltung der Quarantäne-Regeln anbelangt, uneins gezeigt. Während der Vorschlag des oberösterreichischen Landeschefs Thomas Stelzer (ÖVP), über deren Abschaffung nachzudenken, bei den rot geführten Ländern Kärnten und Burgenland auf wenig Gegenliebe stößt, zeigt man sich in den schwarz geführten aufgeschlossen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verkündete am Dienstag indes eine Lockerung der Regeln für Kontaktpersonen.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sprach in einer Stellungnahme gegenüber der APA Probleme in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und in der Wirtschaft bezüglich Engpässen beim Personal an. „Operationen müssen verschoben werden, weil zu viele MitarbeiterInnen in den Krankenhäusern gleichzeitig in Quarantäne sind“. Es sei daher „gut, wenn diskutiert wird, wie man einerseits diese Menschen in der Arbeit halten kann und andererseits die vulnerablen Gruppen nicht gefährdet. Hierzu braucht es rasch eine Lösung“, forderte er. Das neue Testregime begrüßte der Landeschef dagegen.