Selenskyj begrüßt Morawiecki, Fiala und Jansa

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im umkämpften Kiew Solidarität und Unterstützung zugesagt. Sie waren in Absprache mit EU und NATO unter strengster Geheimhaltung per Zug in die von Russland beschossene Stadt gereist und es galt als möglich, dass sie noch in der Nacht zurückfahren. Selenskyj bezeichnete den Besuch nach ukrainischen Medienberichten als großen und mutigen Schritt.