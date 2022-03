UNO-Experten warnen vor Ausbeutung von Ukraine-Flüchtlingen

Flüchtlinge aus der Ukraine sind von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel bedroht - davor warnen UNO-Experten im Rahmen der 66. Jahrestagung der Frauenstatuskommission der Vereinten Nationen in New York. Die UNO setzt auf Prävention, und auch in Österreich wendet man sich mit Informationsmaterialien an Ukrainerinnen. Über 90 Prozent der aus der Ukraine Vertriebenen seien Frauen und Kinder, sagte Ruvendrini Menikdiwela vom UNHCR.

In vielen Konflikten werde sexuelle Gewalt als Taktik genutzt, bestätigte die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten Pramila Patten. Von der UNO bestätigte Fälle gebe es nicht, sagte Patten, das heiße aber nicht, dass diese nicht vorkommen. Sie zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass diese Vorfälle vermeidbar sind.

UNICEF liefere unter anderem Gesundheitsgüter und lasse Menschen Bargeld zukommen, berichtete Fontaine. Das sei allerdings nicht immer einfach; der Krieg mache es „sehr kompliziert, unsere Arbeit zu tun“, meinte er. Für Personen im Land sei es schwierig, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen - etwa, wenn Frauen ein Kind zur Welt bringen. Für Hilfsleistungen will die UNO indes weitere 40 Millionen Dollar ausgeben.

Einschätzen, wie viele Flüchtlinge noch nach Österreich kommen werden, könne sie nicht, sagte Raab. Sie erwarte jedoch, dass sich nun auch Menschen, die keine Kontakte oder Verwandte in anderen Staaten haben, auf die Flucht begeben. Man bereite sich derzeit darauf vor, der Innenminister und die Bundesländer würden Quartiere aufstellen. Die Ministerin kündigte außerdem Service-Points an, in denen „alles aus einer Hand“ erledigt werde: Etwa Gespräche über Arbeitsmarktintegration mit dem AMS, Gespräche über den Aufenthalt und die Registrierung von Kindern im Schulsystem. Auch eine Anmeldung bei Deutschkursen soll möglich sein. Diese Stellen soll es in Regionen geben, in denen viele Flüchtlinge untergebracht sind, man werde sie „in den nächsten Tagen in Umsetzung bringen“.