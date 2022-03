Song-Contest-Siegerin Ruslana will Ukraine nicht verlassen

Die ukrainische Sängerin Ruslana, Song-Contest-Siegerin von 2004, hält den Ausschluss Russlands vom Bewerb wegen des Einmarschs in die Ukraine für alternativlos. „Solange Wladimir Putin Russland kontrolliert, wird das Land nie wieder an etwas teilnehmen“, sagte die 48-Jährige der dpa. Das „Aggressorland“ habe kein „moralisches Recht“, bei Ereignissen einer friedlichen Welt mitzumachen. Ruslana unterstützte die prowestlichen Protestbewegungen von 2004 und 2013/2014 in Kiew.