Caritas eröffnete Tageszentrum für Kriegsvertriebene in Wien

Vor dem Hintergrund einer europäischen Flüchtlingskatastrophe hat die Caritas der Erzdiözese Wien am Mittwoch ein Tageszentrum für ukrainische Flüchtlinge am Wiener Hauptbahnhof eröffnet. In einem Gebäude des Erste Campus sollen vor allem eine Weiterreise wartende Ukrainerinnen und Ukrainer die Möglichkeit erhalten, tagsüber auszuspannen. Sie werden aber auch verpflegt.

„Derzeit kommen Hunderte Menschen am Hauptbahnhof an, die teilweise mehrere Stunden warten, bis sie weiterreisen können“, berichtete Caritas Wien-Geschäftsführer Klaus Schwertner. „Die Not, das Leid und die Verzweiflung in der Ukraine verschärft sich stündlich, die Lage ist dramatisch“, sagt er und sprach von der „schnellst anwachsende Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“.