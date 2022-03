Eine Tote bei Brand in Wiener Pensionistenheim

Bei einem Brand in einem Appartement eines Pensionistenwohnheims in Wien-Leopoldstadt ist am späten Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Wiener Berufsfeuerwehr löschte zwei Stunden lang die Flammen in der Engerthstraße. Weitere Bewohnerinnen oder Bewohner kamen nicht zu Schaden. 17 Personen, darunter auch Pflegerinnen und Pfleger wurden von der Wiener Berufsrettung untersucht und betreut.