Nova Rock heuer mit Muse, Foo Fighters und Volbeat

Das Nova Rock kehrt nach coronabedingter zweijähriger Pause im Juni auf die Pannonia Fields in Nickelsdorf zurück. Zu den Headlinern des Festivals zählen Muse, die Foo Fighters, Maneskin, Volbeat und Five Finger Death Punch. Veranstalter Ewald Tatar gab am Donnerstag in Purbach noch weitere Bands bekannt: Mono & Nikitaman, Hot Milk oder Leo Aberer & Band etwa vervollständigen das Line-Up. Weitere Neuerungen: Mehr Green Camping-Plätze und ein Seelsorger am Gelände.

Auch an der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wird bereits intensiv auf das Nova Rock hingearbeitet. Neben den altbewährten Teams seitens der BH werde es diesmal auch eines aus dem Bereich Gesundheit am Gelände gebe. Und Haubenkoch Max Stiegl, in dessen Gut Purbach am Donnerstag die Pressekonferenz stattfand, wird mit seiner „Max@Home“-Linie am Festival aufkochen.