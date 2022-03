Frühere Pollensaison mit stärkerer Belastung

Aufgrund überdurchschnittlich milder Temperaturen im Jänner und Februar ist mit einer stärkeren Belastung für Pollenallergiker zu rechnen. Bei der richtigen Behandlung soll eine Website sowie eine Pollen-Tagebuch-App Arzt und Patient bei der richtigen Diagnose unterstützen. „Nachdem 2021 eine eher milde Saison war, müssen wir heuer mit einer starken Pflanzenblüte rechnen“, sagte Uwe Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes, in einem Mediengespräch am Donnerstag.

Eine notwendige Ausbildung seitens der Ärzte im Bereich der Allergologie kann seit Sommer 2021 durch eine Spezialisierung in Form einer 18 Monate dauernden Weiterbildung absolviert werden. Die fächerübergreifende „Spezialisierung in Allergologie“ schließt an die Ausbildung zum Facharzt oder zum Allgemeinmediziner an.