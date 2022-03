Kreml-Klunker für Kneissl: 50.000 Euro-Ohrringe zur Hochzeit

Kneissl unterschrieb zwar den Leihvertrag, war dann aber offensichtlich doch nicht zufrieden mit dem Kompromiss. In einem Mail sprach sie unter anderem wegen aus ihrer Sicht untragbarer Haftungsbedingungen von einem „Knebelvertrag“. Eine Lösung des Streits scheiterte, weshalb Kneissl offenbar vom geschlossenen Leihvertrag zurückgetreten ist. Wie das Außenministerium der „Krone“ mitteilte, liegen die Ohrringe seit Februar 2020 in einem Tresor der Republik.

Kneissl war zuletzt im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder in die Schlagzeilen geraten. Die mittlerweile in Frankreich lebende frühere Diplomatin wurde in einem Bericht des Europaparlaments explizit als Negativbeispiel für die Einflussnahme des Kreml auf die EU genannt. In einem Interview mit dem deutschen Sender RTL hatte sie außerdem bekräftigt, ihren Aufsichtsratsposten beim staatlichen russischen Ölkonzern Rosneft behalten zu wollen. Für Verwunderung sorgten auch ihre Aussagen in dem Interview, warum sie Österreich verlassen habe: „Ich musste flüchten, ich bin nicht freiwillig weg“, sagte Kneissl. Sie habe das Land „aufgrund der vielen Anfeindungen und des De-Facto-Arbeitsverbots“ verlassen müssen. Zugleich betonte sie, dass sie den Hochzeitstanz mit Putin nicht bereue.