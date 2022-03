Spitäler laut Ärztekammer bereits massiv überlastet

Die „massive Überlastung der Spitäler und Pflegezentren findet bereits statt“, berichtete die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) in einer Aussendung. „Die schwer arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen können einfach nicht mehr! Wir brauchen mehr Rückhalt von den politisch Verantwortlichen“, forderte Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft.

„Unsere Spitäler sind überfüllt, unser Personal überlastet und großteils selbst infiziert, das kann alles noch sehr hässlich enden“, bekräftigte Gingold in einer Aussendung. Bereits jetzt ist Österreich einmal mehr Spitzenreiter in Europa in puncto Spitalszahlen. Das Statistikportal „Our World in Data“ weist für Österreich mit Stichtag 16. März 334 hospitalisierte Covid-19-Patienten pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner auf, das ist derzeit Platz sechs in Europa. „Jeder neue Infektionsrekord mehr bringt uns näher an das ungewollte Stockerl“, warnte nun Gingold.