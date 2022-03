ÖHB-Männer gewinnen erstes WM-Quali-Spiel gegen Esten

Österreichs stark verjüngtes Männer-Handball-Nationalteam hat am Donnerstag in Bregenz das Hinspiel in der WM-Qualifikation gegen Estland gewonnen. Die Truppe von Teamchef Ales Pajovic besiegte die Gäste knapp mit 35:33 (15:16) und hat sich damit für das Rückspiel am Sonntag in Tallinn (18.40 Uhr/live ORF Sport +) zumindest in eine positive Ausgangslage gebracht. Schafft Österreich den Aufstieg ginge es am 13. und 16. April im finalen Play-off gegen Island um den WM-Platz.