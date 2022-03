Prozess um Kunstdiebstähle in Millionenhöhe in Wien

Am Montag steht am Wiener Straflandesgericht ein spektakulärer Prozess um Kunstdiebstähle mit einem millionenhohen Wert auf dem Plan. Ein mittlerweile 45-jähriger Mann soll im Jahr 2013 aus einem Wiener Speditionslager, das auch für die Lagerung von künstlerischen Werken spezialisiert ist, einige Meisterstücke u.a. von Gustav Klimt und Egon Schiele mitgehen haben lassen. Die Staatsanwaltschaft Wien legt dem Niederösterreicher gewerbsmäßig schweren Diebstahl zur Last.

Der Speditionskaufmann hatte aufgrund von Brandschutzbestimmungen die Schlüssel zu den Lagern in Wien, wo die Kunstgegenstände vermeintlich sicher verwahrt waren. In laut Anklage zumindest drei Angriffen soll er sich an dem wertvollen Gut vergriffen haben und in sein Haus bzw. auf den Dachboden seines Elternhauses gebracht haben. Er gab zunächst an, dass er die Gegenstände bei Aufräumarbeiten gefunden habe. In dem Bereich seien auch Waren gelagert, die zur Vernichtung freigegeben sind. Deshalb habe er angenommen, es handle sich um Dekogegenstände aus einem aufgelassenen Büro und habe die Kartons einfach mitgenommen.