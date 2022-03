Heftige Explosionen am Flughafen von Lwiw

Nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) haben sich am Freitag in der Früh heftige Explosionen ereignet. Wie Bürgermeister Andrej Sadowyj mittelte, schlugen mehrere russische Raketen in der Nähe des Flughafens ein. Ein Wartungsgebäude für Flugzeuge sei zerstört worden, es habe aber keine Opfer gegeben. Augenzeugen berichteten in der Früh auch von Explosionen im Norden Kiews, über der Stadt war ein Rauchsäule zu sehen.

In Lwiw ist es in dem seit mehr als drei Wochen dauernden russischen Krieg gegen die Ukraine bisher vergleichsweise ruhig geblieben. Die Stadt ist voller Flüchtlinge aus anderen Landesteilen. Bei einer Attacke auf den Truppenübungsplatz Jaworiw unweit von Lwiw am vergangenen Sonntag hatte es nach Kiewer Angaben mindestens 35 Tote und 134 Verletzte gegeben. Über die Westukraine werden dringend benötigte Hilfs- und Rüstungsgüter in das Land gebracht.

Entgeltliche Einschaltung