Nadal bezwang auch wütenden Kyrgios in Indian Wells

Tennis-Routinier Rafael Nadal hat auf seinem Siegeszug auch nicht von einem wütenden Nick Kyrgios bremsen lassen. Der Australian-Open-Champion gewann beim Masters-Turnier in Indian Wells am Donnerstag im Viertelfinale 7:6(0),5:7,6:4 gegen den frustrierten Australier. Nach seinem heuer 19. Erfolg in Serie trifft der 35-Jährige nun auf Jungstar Carlos Alcaraz. Sein 18-jährige Landsmann schaltete den britischen Vorjahressieger Cameron Norrie mit 6:4,6:3 aus.