Groß nach Saisonende nicht mehr Chef der ÖSV-Biathlon-Männer

Ricco Groß ist ab der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer der österreichischen Biathlon-Männer. Der am 30. April auslaufende Vertrag mit dem deutschen Olympiasieger werde nicht verlängert, bestätigte ein ÖSV-Sprecher am Freitag der APA - Austria Presse Agentur. Zuvor hatte im Rahmen des Weltcup-Finales in Oslo bereits der ORF von der Trennung berichtet. Groß hatte das ÖSV-Team 2018 übernommen. Bei Olympia in Peking blieb man aber erstmals seit 2006 ohne Medaille.