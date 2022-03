Staatsfernsehen unterbricht Übertragung von Putin-Rede

Im russischen Staatsfernsehen ist die Übertragung einer Rede von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag zwischenzeitlich unterbrochen worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach später von technischen Problemen. Erst nach mehreren Minuten war die Berichterstattung von dem Auftritt im Moskauer Luschniki-Stadion fortgesetzt worden. Putin hatte vor Zehntausenden Menschen die „militärische Spezial-Operation“ in der Ukraine gelobt. Er betonte, alle Pläne würden umgesetzt.

Unter Vorsitz von Präsident Putin hatte sich Russlands nationaler Sicherheitsrat zuvor mit der Lage in der Ukraine befasst. „Bei dem Treffen wurde die aktuelle internationale Situation besprochen und der Meinungsaustausch über die laufende Spezial-Operation der russischen Streitkräfte in der Ukraine fortgesetzt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Zudem habe Putin die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats über jüngste Telefonate informiert, so Peskow. Der Kremlchef hatte zuvor mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. Später telefonierte Putin erneut mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron. Putin versicherte demnach, dass die russischen Streitkräfte alles unternehmen würden, „um das Leben von Zivilisten zu retten“, teilte der Kreml am Freitagabend in Moskau mit. Putin habe außerdem auf „Kriegsverbrechen“ der Ukraine aufmerksam gemacht, hieß es in der Mitteilung. Die Initiative für das Telefonat ging dem Kreml zufolge von Macron aus. Die beiden Präsidenten hatten zuletzt schon mehrmals miteinander gesprochen.