Formel-1-Kampf wiederöffnet - Hamilton will aggressiver sein

Der Zweikampf, der die Formel 1 im Vorjahr dominiert hat, ist am Freitag in Bahrain neu eröffnet worden. Weltmeister Max Verstappen holte sich im Red Bull die Tagesbestzeit im Freien Training, sein Mercedes-Rivale Hamilton war klar zurück. „Ich werde ein aggressiverer Fahrer in diesem Jahr sein, ihr werdet sehen“, hatte Hamilton zuvor im Hinblick auf künftige Zweikämpfe mit Verstappen gesagt. Der wiederum hatte Mercedes ein Täuschen bei den Tests vorgeworfen.

„Sie werden ganz hinten sein. Ihren Kommentaren nach haben sie ein schreckliches Auto, denke ich. Und das schon seit 2017“, bemerkte der Red-Bull-Champion mit beißender Ironie vor dem Auftakt-Grand-Prix in Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky). Nach Verstappens Einschätzung redet sich Mercedes absichtlich schwach.

„Ich will der Beste sein, der ich sein kann“, betonte er. „Ich hege keinen Groll, ich habe keine Last, die ich in die Saison mitschleppe“, bekannte er nach dem Herzschlagfinale im vergangenen Dezember, als er den schon sicher scheinenden Titelgewinn in der letzten Runde verloren hatte. Was seinen Helm betrifft, hat sich der 37-Jährige auf seine Anfänge im Kartsport besonnen und fährt in diesem Jahr mit einem überwiegend gelben Design.