ÖEHV-Team rückt nach Ausschlüssen in A-WM auf

Österreichs Eishockey-Nationalteam darf nach den Ausschlüssen der Teams aus Russland und Belarus aus allen IIHF-Bewerben aufgrund des Ukraine-Krieges in der zweiten Mai-Hälfte bei der A-WM in Finnland antreten. Österreich und Frankreich sind die beiden Nachrücker-Teams, gab der Weltverband IIHF am Freitag bekannt. Aus sportlicher Sicht war das ÖEHV-Team eigentlich nur für die WM der Division 1A (B-WM) Anfang Mai in Ljubljana qualifiziert.