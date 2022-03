Fast 42.000 Neuinfizierte und 43 Tote in Österreich

Die Pandemie ist nicht vorbei, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau: Gesundheits- und Innenministerium haben am Samstag 41.999 Neuinfizierte gemeldet, die in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden. 43 Patienten starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 3.487,2 pro 100.000 Einwohner. Nach wie vor lagen mehr als 3.000 Menschen mit Covid-19 im Spital.

41.999 Neuinfektionen bedeutete nach dem Rekordwert am vergangenen Samstag den zweithöchsten Wert, der seit Beginn der Pandemie an diesem Wochentag registriert wurde. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage lag bei 44.735 Fällen pro Tag. Die Zahl der aktiven Fälle stieg von Freitag auf Samstag um 4.549 und lag bei 449.799 infizierten Menschen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 37.407 Patienten als wieder genesen gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 3.429.011 Fälle bestätigt worden, von denen 2.963.825 Infizierte wieder als genesen gemeldet wurden.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung lag in den vergangenen 24 Stunden mit 43 weit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 29,6 Toten pro Tag. In der vergangenen Woche starben 207 Menschen an oder mit Covid-19, seit Pandemiebeginn sind es 15.387 Tote.

Die Zahl der Spitalspatienten mit einer Covid-Erkrankung sank seit Freitag um 17, lag mit 3.031 aber nach wie vor über 3.000. Von diesen Patienten wurden 203 auf einer Intensivstation behandelt, um vier weniger als gestern, aber um 22 mehr als vor einer Woche.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Niederösterreich mit 8.838, gefolgt von Oberösterreich mit 7.485 und Wien mit 7.433. Mit 7.281 Neuinfektionen lag auch die Steiermark über 7.000, dann folgten Tirol mit 2.693, Kärnten mit 2.372, Salzburg mit 2.218 und Vorarlberg mit 2.012. Burgenland registrierte 1.667 Neuinfektionen.