Russische Hyperschall-Rakete zerstört Raketenarsenal

Die russische Luftwaffe hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine offenbar mit der Hyperschall-Rakete „Kinschal“ (Dolch) ein Raketenarsenal zerstört. Das unterirdische Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in Deljatyn im Gebiet Iwano-Frankiwsk sei am Freitag durch die ballistische Rakete vernichtet worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Dutzende Tote soll es bei einem Luftangriff auf eine Militärkaserne in Mykolajiw gegeben haben.