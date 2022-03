Thomas Trinker übernimmt Posten als Frauen-Chef im ÖSV

Der Österreichische Skiverband hat einen Nachfolger für Christian Mitter als Chef der Alpin-Frauen gefunden. Thomas Trinker (47), seit 2018 Trainer der Nachwuchsgruppe Männer und seit 2000 im ÖSV, übernimmt den Posten des Rennsportleiters. Am Donnerstag war dieser auf Männer-Seite nach dem Abschied von Andreas Puelacher ebenfalls vakante Posten an den Kärntner Marko Pfeifer gegangen, der wie der in Tirol lebende Steirer Trinker im April 1974 geboren ist.