Heimische Popgrößen beim Ukraine-Benefizkonzert in Wien

Es ist ein lautstarkes Zeichen für die Kriegsopfer in der Ukraine: Am frühen Samstagnachmittag hat das Benefizkonzert „We Stand With Ukraine“ im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Nicht nur rund 45.000 Besucher wurden für das ausverkaufte Spektakel erwartet, auch etliche Größen der heimischen Popszene von Bilderbuch über Wanda bis Seiler & Speer. Und selbst das Staatsoberhaupt ist dabei, wird doch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Rede halten.

Deren Sänger Marco Pogo betonte vor dem Auftritt gegenüber der APA, dass es eine Selbstverständlichkeit sei, für den guten Zweck zu spielen. Als das Telefon bei ihm geläutet hat, habe er nach den ersten paar Sätzen schon zugesagt. „Heute geht es darum, möglichst viel Geld einzusammeln für Menschen, denen es gerade scheiße geht.“ Die Welle der Mitmenschlichkeit in der Bevölkerung finde er bewundernswert. „Das ist ein wunderschönes Zeichen in einer doch grauslichen Zeit. Die Leute, die ihre Wohnungen frei räumen, die spenden, Kleidung sammeln oder an die Grenze fahren und etwas bringen - die haben meinen größten Respekt!“

Und helfen will man natürlich auch mit „We Stand With Ukraine“: Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Volkshilfe und „Nachbar in Not“, wobei der Ticketpreis mit 19,91 Euro auch einen symbolischen Charakter hat - war 1991 doch das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Weiters wurde von A1 unter der Telefonnummer 0800 664 2022 eine Spenden-Hotline zugunsten von „Nachbar in Not“ eingerichtet, die von 13.00 bis 23.00 Uhr erreichbar ist. Die Bundesregierung unterstützt das Benefizkonzert mit 80.000 Euro zur Deckung der anfallenden Produktionskosten, um die Einnahmen für die Hilfe vor Ort in der Ukraine zu erhöhen.