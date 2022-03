Skifliegen: Kraft feiert in Oberstdorf 25. Weltcup-Triumph

Stefan Kraft hat am Samstag beim Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf seinen insgesamt 25. Weltcup-Sieg gefeiert. Der Salzburger, der bei der Skiflug-WM in Vikersund zuletzt Bronze geholt hatte, segelte auf 232 bzw. 207 Meter und gewann letztlich knapp nur 1,7 Zähler vor dem Slowenen Ziga Jelar. Kraft zog damit in der Ewigen-Besten-Wertung der Österreicher im Weltcup mit Andreas Felder gleich und ist ex aequo mit dem Tiroler Zweiter hinter Rekordsieger Gregor Schlierenzauer (53).