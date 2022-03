Altach siegt im Abstiegskampf - WSG gegen Admira torlos

Der SCR Altach hat am Samstag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben. Die Vorarlberger landeten mit einem 2:1 (0:1) in Ried ihren ersten Sieg seit Oktober. Seither hatten sie in elf Partien nur einen Punkt geholt. Nun liegen sie nach zwei von zehn Spielen der Qualifikationsgruppe nur noch zwei Zähler hinter der WSG Tirol und Hartberg. Die Tiroler trennten sich von der Admira daheim torlos. Hartberg spielt erst am Sonntag gegen den LASK.