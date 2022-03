Frist für Telegram in Brasilien nach Anordnung von Sperre

Nach der Anordnung einer landesweiten Sperre von Telegram in Brasilien hat der Oberste Gerichtshof der Messenger-App am Samstag eine 24-stündige Frist eingeräumt, um die richterlichen Auflagen zu erfüllen und eine Blockade zu vermeiden. Das Gericht hatte die Sperre damit begründet, dass Telegram sich nicht an Anordnungen zum Entfernen von Desinformation gehalten habe. Der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro kritisierte die Entscheidung scharf.