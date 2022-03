Austria-Trainer Schmid verpasst Derby wegen Corona

Austria-Trainer Manfred Schmid, der am Montag dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wird das Wiener Fußball-Derby gegen Rapid am (heutigen) Sonntag verpassen. Wie der Club mitteilte, erhielt Schmid am Sonntag in der Früh ein positives PCR-Testergebnis mit einem Ct-Wert von 29. Der 51-Jährige konnte sich dadurch nicht vorzeitig aus der Quarantäne freitesten, dafür hätte es einen Wert von mindestens 30 gebraucht.