KAC und Ljubljana schaffen im ICE-Viertelfinale Ausgleich

Titelverteidiger KAC und Olimpija Ljubljana haben im Kampf um den Halbfinal-Einzug in der ICE-Eishockeyliga ein Entscheidungsspiel erzwungen. Zwei Tage, nachdem die Klagenfurter in Wien in der Verlängerung das Saison-Aus verhindert hatten, besiegten sie zu Hause die Vienna Capitals mit 5:3 und stellten in der „best of seven“-Serie auf 3:3. Ljubljana schafften mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen den VSV den Ausgleich. Die Entscheidung fällt am Dienstag in Wien bzw. Villach.