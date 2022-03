Einjähriger Bub stirbt nach Sturz in Tiroler See

Ein einjähriger Bub ist Sonntagnachmittag in den Tiroler Walchsee im Bezirk Kufstein gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Das Kleinkind hatte laut Polizei auf der Terrasse eines Gasthauses in unmittelbarer Nähe gespielt und diese schließlich in einem unbeobachteten Moment in Richtung See verlassen. Wenig später stürzte der Bub in den Walchsee.