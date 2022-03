Corona-Welle in China: Disneyland schließt, Hongkong lockert

In der schlimmsten Corona-Welle in China seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren hat das Disneyland in Shanghai den Betrieb eingestellt. Wie lange die Schließung erfolge, hänge von den Behörden ab, berichtete der Vergnügungspark am Montag. Laut Gesundheitskommission wurden landesweit am Sonntag mehr als 4.300 lokale Infektionen und asymptomatische Fälle festgestellt. In Hongkong wurden trotz hoher Infektionszahlen Lockerungen angekündigt.