Finanzminister Brunner hat Corona

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Büro am Montag der APA mitteilte, ist der Minister aktuell symptomfrei. Er führe seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus. Am gestrigen Sonntag hatte Brunner zu Mittag noch mit Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und die Teuerung präsentiert.

Sonntagnachmittag sei ein enger Mitarbeiter des Finanzministers positiv auf das Coronavirus getestet worden, Brunner habe sich deshalb vorsichtshalber noch am Sonntag in Selbstisolation begeben und einen PCR-Test absolviert, der dann ebenfalls positiv ausfiel, hieß es in einer Stellungnahme.