Wiener Westeinfahrt blockiert: Protest gegen Bodenverbrauch

Sechs Aktivisten kamen laut Letzte Generation AT nicht der polizeilichen Aufforderung nach, sich auszuweisen. Sie wurden deswegen vorläufig festgesetzt. Der Österreich-Ableger dieser internationalen Gruppierung habe sich nach Auflösung des Protestcamps gegen die Stadtstraße in der Donaustadt zusammengefunden, sagte der Sprecher. Weitere Aktionen seien geplant.

„Millionen Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Der Krieg in der Ukraine lässt zusammen mit immer schlimmeren klimabedingten Ernteausfällen weltweit die Getreidepreise explodieren. Gerade deshalb brauchen wir unsere Böden“, appellieren die Aktivisten an die Regierung. „Wir haben pro Person schon heute die meiste Supermarktfläche Europas, und fast doppelt so viel Straßennetz wie Deutschland oder die Schweiz.“ Aber weiterhin würden „unsere besten Ackerböden im Rekordtempo versiegelt“: „11,5 Hektar am Tag“, bezogen auf die Einwohnerzahl sei das Europarekord.