Sommer Rhapsodie im Gartenpalais Liechtenstein kommt wieder

Ursprünglich als Hilfestellung für die in der Coronapandemie darbenden Künstlerinnen und Künstler gedacht, hat sich das kleine Festival „Sommer Rhapsodie“ im Garten des Palais Liechtenstein in Wien-Alsergrund zur Institution im sommerlichen Kulturleben der Hauptstadt gemausert. „Wir sind so etwas wie das kulturelle Biokisterl“, umriss am Montag Co-Intendantin Melanie Hirsch im APA-Gespräch den Charakter der nunmehr dritten Ausgabe, die am 11. Juli startet.