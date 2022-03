Akutversorgung in NÖ Landeskliniken ist gesichert

Trotz teils massiver Personalausfälle wegen Corona bleibt die Akutversorgung in den niederösterreichischen Landeskliniken gesichert. Darauf haben Ärzte und Pflegedirektorinnen von Häusern der Thermenregion am Montag im Landesklinikum Wiener Neustadt hingewiesen. Ausdrücklich betont wurde zudem, dass Notfallbetrieb kein Notbetrieb sei.

Die kommenden 14 Tage würden „noch sehr herausfordernd“, sagte Ludwig Gold, Geschäftsführer Gesundheit Thermenregion GmbH in der Landesgesundheitsagentur (LGA), in einem Pressegespräch. Die Infektionslage und die eigenen Personalausfälle seien „noch nie so hoch wie derzeit“ gewesen. Damit gelte es zurechtzukommen. „Wir passen das Leistungsprogramm an, um die Akutversorgung gewährleisten zu können.“ Planbare Leistungen würden demnach zurückgefahren.