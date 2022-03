Fast 100 Verletzte bei Zugunglück in Tunesien

Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen sind am Montag in Tunesien Dutzende Menschen verletzt worden. Mindestens 95 Fahrgäste hätten bei dem Unfall im Süden der Hauptstadt Tunis etwa Prellungen und Brüche erlitten, teilte ein Sprecher der Zivilschutzbehörde mit. Augenzeugen zufolge waren die Bahnen auf demselben Gleis unterwegs, als sie zusammenkrachten. Nur in einem der beiden Züge befanden sich demnach Reisende. Die Unfallursache ist unklar.