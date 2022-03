Fahrer der Todesfahrt in Belgien betrunken

Der Fahrer des in Belgien in eine Mengenmenge gerasten Wagens war betrunken. Der Alkoholwert lag den Ermittlern zufolge knapp über dem gesetzlichen Grenzwert, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montagabend berichtete. Dieser liegt in Belgien bei 0,5 Promille. Ob noch andere Drogen im Spiel waren, war zunächst unbekannt. Der 34-Jährige war am Sonntag in Strépy-Bracquegnies mit seinem Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in eine Menschenmenge gerast, sechs Menschen starben.