viennacontemporary als „flächendeckendes Festival“ geplant

Die Kunstmesse viennacontemporary, die von 8. bis 11. September erstmals im Kursalon Wien im Stadtpark stattfindet, soll neben rund 70 Galerienpräsentationen heuer zum „flächendeckenden Festival für Kunst und Kultur“ anwachsen. Dafür will man im Rahmen eines „Art Hub Stadtpark“ ein Netzwerk mit Institutionen in unmittelbare Nähe aufbauen und „interdisziplinäre Kunstkooperationen und gemeinsame Veranstaltungen“ anbieten, wie es am Dienstag in einer Ankündigung heißt.