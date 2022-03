Trockenheit bringt hohe Entstehungsgefahr für Flurbrände

So gab es neben Lienz und Graz auch in Bad Gleichenberg, in Hohenau an der March, in Innsbruck (Messstation Universität), in Klagenfurt, beim Loibl-Tunnel an der Kärntner-slowenischen Grenze, am Patscherkofel, auf der Villacher Alpe und in Zeltweg noch gar keinen Regen. Bei keiner dieser Stationen regnete es in den Jahren 1981 bis 2010 im Schnitt weniger als 20 Millimeter im März.