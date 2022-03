VSV nach 4:1 gegen Ljubljana dritter ICE-Halbfinalist

Der Villacher SV hat am Dienstagabend als drittes Team den Einzug ins Halbfinale der ICE Hockey League geschafft. Die Kärntner bezwangen Olimpija Ljubljana im siebenten und entscheidenden Spiel der „best-of-seven“- Serie des Viertelfinales mit 4:1 (2:1,1:0,1:0) und sind erstmals seit sechs Jahren wieder in der Vorschlussrunde vertreten. In der Folge duellierten sich auch noch die Vienna Capitals und Titelverteidiger KAC.