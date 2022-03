New York begrüßt Frühling mit großer Gartenschaufel-Skulptur

Passend zum Frühling ist vor dem berühmten New Yorker Rockefeller Center eine überdimensionale Gartenschaufel aufgestellt worden. Das Werk „Plantoir, Blue“ von Claes Oldenburg (93) und seiner 2009 gestorbenen Ehefrau Coosje van Bruggen solle noch bis zum 6. Mai vor dem Gebäudekomplex mitten in Manhattan zu sehen sein. Der in Schweden geborene und in New York lebende Oldenburg ist für seine riesigen Skulpturen bekannt, die häufig normale Alltagsobjekte darstellen.