Todesopfer durch Tornado bei New Orleans

Ein Tornado hat in der Gegend um New Orleans im südlichen US-Staat Louisiana erhebliche Schäden angerichtet. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, teilte der Sheriff der besonders hart getroffenen Gemeinde St. Bernard, James Pohlmann, laut Medienberichten am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Es seien auch mehrere Anrainer verletzt worden. „Es gibt größere Schäden“, fügte er hinzu.