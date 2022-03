Über die Vergänglichkeit: „Zeit gestalten“ im Belvedere 21

Entstanden in der Coronapandemie, habe diese das Konzept der Ausstellung naturgemäß beeinflusst, gab Harald Krejci, der die Schau gemeinsam mit Rollig kuratiert hat, zu bedenken. „Was passiert in dieser Krise mit uns, mit dem Museum, mit der Kunst?“ Das Zeitgefühl sei für viele in den vergangenen zwei Jahren ein anderes, ein ungewohntes gewesen. Und nun habe der Krieg in der Ukraine einen neuen Einschnitt mit sich gebracht.