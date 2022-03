Verdacht auf Mord und Selbstmord in Wien-Hietzing

In einer Wohnung in Wien-Hietzing ist am Dienstag ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus, wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Mittwoch sagte. Erhebungen am Tatort ließen die Ermittler des Landeskriminalamts zum vorläufigen Entschluss kommen, dass der 68-jährige Mann seine 48-jährige Frau mit einem Messer getötet und dann sich selbst umgebracht hat. Das vermutete Motiv sollen psychische Probleme des Mannes gewesen sein.