Polens Geheimdienst will 45 russische Diplomaten ausweisen

Der polnische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben beim Außenministerium in Warschau die Ausweisung von 45 russischen Diplomaten beantragt, denen Spionage vorgeworfen wird. Es sei eine Liste „von 45 Personen erstellt worden, die in Polen unter dem Deckmantel diplomatischer Aktivitäten arbeiten (...) und in Wirklichkeit Spionageaktivitäten durchführen, die gegen Polen gerichtet sind“, sagte am Mittwoch der Sprecher des polnischen Inlandsgeheimdienstes (ABW), Stanislaw Zaryn.