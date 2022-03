Blackbox von Unglücksflieger im Süden Chinas entdeckt

Nach dem Absturz einer Boeing 737 im Süden Chinas mit vermutlich 132 Todesopfern ist eine der Blackboxen der Unglücksmaschine gefunden worden. Wie die chinesische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch mitteilte, wurde das Gerät so sehr beschädigt, dass unklar war, ob es sich um den Flugdatenschreiber oder den Sprachrekorder im Cockpit handelte. Sprachaufnahmen des Piloten sowie die Daten des Flugschreibers könnten wichtige Hinweise liefern, wie es zum Absturz gekommen ist.

Die Arbeiten am Unglücksort mussten indessen wegen schlechter Wetterbedingungen ausgesetzt worden. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV am Mittwoch berichtete, wurden Rettungs- und Sucharbeiten in der nur schwer zugänglichen Bergregion unterbrochen, weil es zu sehr regnete. Weiter berichteten Staatsmedien, dass zwei Tage nach dem Unglück am Montag weiterhin keine Überlebenden gefunden wurden.