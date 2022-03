Polen weist 45 russische Diplomaten wegen Spionage aus

Polen hat am Mittwoch die Ausweisung von 45 russischen Diplomaten wegen Spionagevorwürfen angekündigt. Die „45 russischen Spione“ gäben sich als Diplomaten aus, erklärte Innenminister Mariusz Kaminski am Mittwoch. Die polnische Regierung handle entschlossen, um „das Netz russischer Dienste in unserem Land“ zu beseitigen, sagte er.