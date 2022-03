Corona-Prognose deutet leichten Infektionsrückgang an

Die Corona-Neuinfektionen dürften in den kommenden Tagen leicht sinken, bei der Spitalsbelegung ist aber noch kein genereller Rückgang zu erwarten. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Prognose des Experten-Konsortiums für das Gesundheitsministerium. Am kommenden Mittwoch wird ein immer noch hoher Mittelwert der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 2.700 Fällen angegeben, aktuell sind es rund 3.400. Innerhalb der Schwankungsbreite ist auch ein Anstieg möglich.