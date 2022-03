Extrawurst schneidet im Test großteils positiv ab

Extrawurst rangiert auf der Beliebtheitsskala in Österreich ganz weit oben: Laut der Agrarmarkt Austria Marktforschung wurden im Lebensmitteleinzelhandel allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 7.759 Tonnen eingekauft, deutlich mehr als Frankfurter, Leberkäse oder Toastschinken.

Wurst ist jedenfalls nicht gleich Wurst: Die Produkte enthielten zwischen zwei und elf Zusatzstoffe inklusive Aroma. Laut Zutatenliste war in 24 Produkten Speck, Rindfleisch in 28 und Schweinefleisch in 34. Deutlich seltener werden Huhn (fünf Produkte) und Pute (sechs) verarbeitet.