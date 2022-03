Zahlreiche Jungtiere am Tirolerhof im Wiener Tiergarten

Der Frühling, und damit neues Leben, hält auch im Wiener Tiergarten Schönbrunn Einzug: Innerhalb von nur einer Woche wurden am Tirolerhof neun Tauernschecken-Ziegen, zwei Tiroler Steinschafe und ein Kärntner Brillenschaf geboren und toben bereits durch die Stallungen. „Die kleine Rasselbande ist schon sehr aktiv und erkundet neugierig ihre Umgebung“, berichtete Tierpfleger und Revierleiter Gerold Vierbauch am Donnerstag in einer Aussendung des Tiergartens.

Am Tirolerhof werden moderne Landwirtschaft und Tradition an einem Ort vereint. Der denkmalgeschützte Hof stammt aus dem Jahr 1722 und stand ursprünglich in Brandenberg in Tirol. Der Tiergarten hat den Bauernhof abgetragen und im Jahr 1994 Stück für Stück in Schönbrunn wiederaufgebaut. Mittlerweile ist er wohl der meistbesuchte Bauernhof Österreichs - in der Wiener Großstadt.